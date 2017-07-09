قال حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين: إن المعركة مع الإرهاب طويلة، مطالبا نقابة الصحفيين والإعلاميين بمخاطبة الإعلام الرسمي والخاص، في السعودية والإمارات والبحرين؛ لتشكيل لجنة مشتركة لمواجهة إعلام الإرهاب

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن قطر تتخذ فضائية الجزيرة ومشتقاتها؛ لدعم الإرهاب في تركيا وغيرها، مشيرا إلى أن قطر وتركيا يستخدمان الإعلام كسلاح لدعم الإرهاب.وأوضح أنه يجب التصدي بشكل موحد لمواجهة إعلام الإرهاب، مشيرا إلى أن الدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب، تملك الكثير من الفيديوهات والمستندات التي تؤكد دعم قطر وتركيا للإرهاب، ولذلك يجب فضح تلك الدول بنشر هذه الفيديوهات.