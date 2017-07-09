عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيلا صوتيا للرئيس الأسبق حسني مبارك يدلي فيه برأيه عن تسليم حمد بن خليفة السلطة لابنه تميم، أمير قطر

وعلق الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال التسجيل الصوتي المذاع ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، عن رأيه في حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق قائلا: «حمد بن جاسم حرامي، والشيخة موزة مش بتحبه، وحمد بن خليفة، قال لي: إن حمد بن جاسم رئيس الوزراء في ذلك الوقت حرامي الدوحة الأول ودلدول موزة».