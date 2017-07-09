طالب مختار نوح المحامي والمفكر السياسي، الإعلام بالتوقف عن انتقاد الدولة من أجل إعلاء المصلحة العامة، مشيرا إلى أنه يجب وجود أجهزة لمواجهة الإرهاب الفكري

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت القاهرة» المذاع على فضائية «أون لايف» تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الشعب المصري هو الذي صنع جماعة الإخوان المسلمين في ثورة يناير لأنه احتوى عناصرها وقياداتها وقدمهم للصفوف الأولى وبدأ في مساندتهم حتى وصلوا للسلطة، متسائلا: من يقف في وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أمنياته للدولة والتي منها تجديد الخطاب الديني باعتباره الملف الأهم؟وأوضح أن الأجهزة الأوروبية هي تطلق الأسماء على التنظيمات الإرهابية، ويهاجمون الانقلابات في كل دولة وقطر هي التي صنعت تاريخ الانقلابات في العالم.