قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، إن الدولة لديها اهتمام كبير جدًا بالشقق السكنية وتطوير العشوائيات في كل محافظات مصر وخاصة في محافظة بور سعيد، موضحًا أن بعض الأهالي يشتكون حتى الآن من عدم توفير مأوى لهم، وهو على علم بذلك

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة TEN، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه وردت للوزارة بعض الشكاوى من أهالي عزبة أبو عوف ببورسعيد بأنه تم هدم المساكن الخاصة بهم ولم يتم توفير شقق سكنية لهم حتى الآن، موضحًا أنه يتم دراسة أوراقهم أكثر من مرة.وتابع: «اللي ليه حق هياخده، ومحدش هياخد وحدة سكنية من الدولة مش من حقه، مناشدًا كل المواطنين الذين يعانون من المشكلات المشابهة لذلك التقدم بتظلم في مكتب تطوير المناطق العشوائية في مدينة نصر».