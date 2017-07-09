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محلل سياسي: أردوغان اعتقل 17 ألف سيدة تركية
09
يوليو
2017
20:48 PM
قال يافوز أجار المحلل السياسي التركي، إن رجب طيب أردوغان يمارس أشد أنواع القمع ضد شعبه، لافتا إلى أن الممارسات التي يمارسها الرئيس التركي زادت بعد اكتشاف وقائع فساد لأفراد عائلته ومحاولة الانقلاب الفاشلوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن 80 من أنصار أردوغان اعترفوا بغياب العدالة في تركيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن التحدث عن وجود ديمقراطية أو عدالة في ظل نظام اعتقل 17 ألف سيدة من حركة فتح الله جولن.وأوضح أن المخابرات الغربية والتقارير الأوروبية تؤكد استمرار نظام أردوغان في استخدام القمع واعتقال كافة المعارضين ويلقى في السجون التركية للتخلص منهم.
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