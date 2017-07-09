نفت المحكمة الجنائية الدولية ما نشرته وسائل إعلام قطرية حول إدانة دول المقاطعة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل ذكرته قناة |إكسترا نيوز|، منذ قليل

وأكدت الجنائية الدولية، عدم الإدلاء بأي تصريحات بشأن مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لدويلة قطر.وكانت وسائل إعلام قطرية نسبت تصريحات للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية زعمت فيها أنها تطَّلع على انتهاكات حقوق الإنسان بسبب ما تقوم به دول المقاطعة على قطر.