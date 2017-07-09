قال محمد عبدالرءوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن هناك مبالغة في أسعار مواد البناء من قبل التجار، مؤكدًا أن السعر الحقيقي لطن الحديد من المصنع 9998 جنيه في حين يباع للمواطنين من قبل التجار بسعر 11 ألف جنيه

وتساءل عبد الرءوف، خلال برنامج |أسواق وأعمال|، المذاع على قناة |أون لايف|، قائلًا: أين يذهب فارق سعر طن الحديد ما بين المصنع والتاجر؟، داعيًا الدولة وضع نهاية للجشع الذي يمارس على المواطنين في أسعار مواد البناء.