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علي جمعة لفاضح مرتكب الزنا: «إنت مالك.. خليك في نفسك»
09
يوليو
2017
18:47 PM
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه يتوجب على المرء الذي يرى فاحشة أو جريمة زنا، أن يستر ويرحم الفاعل ولا يلجأ إلى فضحه، مؤكدًا أن الإنسان في هذه الحالة مأمور بالستر؛ لأنه من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرةوأضاف جمعة، خلال برنامج |والله أعلم|، المذاع على قناة |سي بي سي|، أنه ينبغي على من يرى جريمة زنا أو خيانة زوجية أن يدعو للفاعل بالتوبة ويستره، مردفًا: «اللي بيفضح، بنقوله: إنت مالك.. خليك في نفسك.. اعتبر العاصي أخًا لك أو ابنا لك، هتعمل إيه؟ هتفضحه ولا هتستر عليه وتنصحه وتوجهه؟»واسترشد جمعة بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ}، مشيرًا إلى أن الله عز وجل طلب في إثبات جريمة الزنا أن يكون هناك 4 شهود؛ للتأكيد على أن أعراض المسلمين محفوظة.
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