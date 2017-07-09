اخبار مصر
-
رياضة
- «سمير» الزمالك يوقع لدجلة موسمين.. رسميا
- محمد صبحي يوقع للمقاصة ثلاثة مواسم
- «سموحة» يتعادل أمام ريكرياتيفو دو ليبولو بالشوط الأول
- رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع الألماني «رودجرز»
- نائب رئيس الزمالك: كلنا ثقة في اللاعبين والجماهير
- الأمن يفتش جماهير الزمالك ويمنع غير حاملي التذاكر من دخول الاستاد
- رسميا.. وادي دجلة يتعاقد مع «عبد المنصف» موسمين
- منتخب الشباب يتدرب مساء بسبب ارتفاع الحرارة
- بالأرقام.. «روني» 13 موسما مع مانشستر و12 لقبا
- لاعبو الزمالك غير المقيدين أفريقيا يساندون زملاءهم في برج العرب
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. مسئول أمريكي يكشف تورط قطر في أحداث 11 سبتمبر
09
يوليو
2017
17:48 PM
عرضت قناة |الحدث|، تقريرًا مصورًا يرصد تورط قطر في هجمات 11 سبتمبر، حيث أشار التقرير إلى شهادة جديدة تؤكد تورط الدوحة في دعم الإرهابوحسب التقرير فإن ريتشارد أي كلارك، المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب في إدارتي الرئيسين الأمريكيين بيل كلينتون وجورج بوش، نشر مقالًا عن إيواء الدوحة للإرهابيين في صحيفة ديلي نيوز.وأوضح التقرير أن المقال سرد قصة إيواء الدوحة للإرهابي خالد شيخ محمد، الذي يعتبر العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، فالكاتب كشف عن أن الاستخبارات الأمريكية وجدت الإرهابي خالد شيخ محمد في قطر، حيث مُنح وظيفة بسيطة في وزارة المياه عام 1996.ولفت التقرير أن ريتشارد أي كلارك أكد أن سفير واشنطن في الدوحة تحدث مع أمير قطر وقتها حمد بن خليفة، لتسليم خالد شيخ محمد إلى الولايات المتحدة، لكن الأمير طلب أن يتحدث السفير مع رئيس جهاز الأمن القطري فقط، وفي غضون ساعات من اجتماع سفير الولايات المتحدة مع أمير قطر، اختفى خالد شيخ محمد عن الأنظار تماما، في وقت لاحق، على ما ذكر كلارك أن القطريين أخبروا السفير بأنهم يعتقدون أنه غادر البلاد، ليتم اعتقاله لاحقا في باكستان عام 2003.وأوضح التقرير أن كلارك أضاف في مقاله أن القطريين يملكون تاريخًا في التعاطف مع الإرهابيين، فأحد أعضاء مجلس الوزراء على وجه الخصوص وهو من الأسرة الحاكمة، على صلة بجماعات كتنظيم القاعدة وأنه كان يرعى خالد شيخ محمد.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. مسئول أمريكي يكشف تورط قطر في أحداث 11 سبتمبر
بالفيديو.. صديق الشهيد أحمد المنسى: «كان كبير العائلة»
بالفيديو.. عرض أول زورق هوائي بمحرك هجين في موسكو
بالفيديو.. مانشستر يونايتد يودع روني بطريقة خاصة
أول حوار مع الطفلة ملك عصام .. في ست الحسن
ست الحسن - تجربة الطفلة ملك عصام في صاحب السعادة وهذا المساء
حوار مع أطفال مسلسل "وضع أمني" رابي عمرو سعد وكنزي رماح .. في ست الحسن
ست الحسن - تجارب ستات الحسن في محاولات خطف الرجالة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع