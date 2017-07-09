عرضت قناة |الحدث|، تقريرًا مصورًا يرصد تورط قطر في هجمات 11 سبتمبر، حيث أشار التقرير إلى شهادة جديدة تؤكد تورط الدوحة في دعم الإرهاب

وحسب التقرير فإن ريتشارد أي كلارك، المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب في إدارتي الرئيسين الأمريكيين بيل كلينتون وجورج بوش، نشر مقالًا عن إيواء الدوحة للإرهابيين في صحيفة ديلي نيوز.وأوضح التقرير أن المقال سرد قصة إيواء الدوحة للإرهابي خالد شيخ محمد، الذي يعتبر العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، فالكاتب كشف عن أن الاستخبارات الأمريكية وجدت الإرهابي خالد شيخ محمد في قطر، حيث مُنح وظيفة بسيطة في وزارة المياه عام 1996.ولفت التقرير أن ريتشارد أي كلارك أكد أن سفير واشنطن في الدوحة تحدث مع أمير قطر وقتها حمد بن خليفة، لتسليم خالد شيخ محمد إلى الولايات المتحدة، لكن الأمير طلب أن يتحدث السفير مع رئيس جهاز الأمن القطري فقط، وفي غضون ساعات من اجتماع سفير الولايات المتحدة مع أمير قطر، اختفى خالد شيخ محمد عن الأنظار تماما، في وقت لاحق، على ما ذكر كلارك أن القطريين أخبروا السفير بأنهم يعتقدون أنه غادر البلاد، ليتم اعتقاله لاحقا في باكستان عام 2003.وأوضح التقرير أن كلارك أضاف في مقاله أن القطريين يملكون تاريخًا في التعاطف مع الإرهابيين، فأحد أعضاء مجلس الوزراء على وجه الخصوص وهو من الأسرة الحاكمة، على صلة بجماعات كتنظيم القاعدة وأنه كان يرعى خالد شيخ محمد.