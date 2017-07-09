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بالفيديو.. صديق الشهيد أحمد المنسى: «كان كبير العائلة»
09
يوليو
2017
17:48 PM
قال أحمد جوهر، صديق الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد في هجوم انتحاري استهدف أحد الكمائن الأمنية في رفح، إنه كان يتمنى الاستشهاد باستمرار، خاصة أن يستشهد في سيناءوأضاف خلال لقائه بفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أنه رغم صغر سنه ولكن كان كبير العائلة، يلجأوا له في الجلسات العرفية بالعائلة، مؤكدًا أنه كان في غاية الفرحة لمجرد نقله لسيناء، بعد استشهاد قائد الكتيبة السابق رامى حسنين في أكتوبر الماضى.يذكر أن المتحدث العسكري قال في بيان إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 سيارات. وأشار إلى تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة.
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