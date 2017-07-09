وصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادى إلى مقر قيادة العمليات في الموصل، ويجتمع العبادي مع القيادات الأمنية للاستماع إلى إيجاز حول مراحل تحرير الموصل

وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابى.