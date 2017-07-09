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رئيس الوزراء العراقي يصل مقر قيادة العمليات في الموصل
09
يوليو
2017
15:49 PM
وصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادى إلى مقر قيادة العمليات في الموصل، ويجتمع العبادي مع القيادات الأمنية للاستماع إلى إيجاز حول مراحل تحرير الموصلوتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابى.
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