عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مراسم تشييع جثمان المجند طارق محمد إبراهيم في الأقصر، الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بحي الصفا بالعريش

يشار إلى أن المجند طارق محمد محمد إبراهيم، 21 عامًا، أصغر أشقائه الستة، حصل على مؤهل فني صناعي، والتحق بالخدمة العسكرية منذ 6 أشهر. وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية، أكد أن اثنين من رجال الشرطة استشهدا، وأصيب 9 مجندين، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بحي الصفا بالعريش. ولفت المصدر إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط منطقة الانفجار، فيما مشط خبراء المفرقعات المنطقة للتأكد من عدم وجود أية عبوات ناسفة أخرى.