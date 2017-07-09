قال كمال الشريف، وكيل وزارة التضامن، مدير عام مشروع |سترة|، إن المشروع يعتمد على رفع كفاءة منازل المواطنين بشروط محددة وهي المنازل العشوائية والمبنية من الطوب

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن المشروع يتضمن 10 آلاف وحدة سكنية لمدة 10 سنوات في الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وبني سويف. وأوضح أن المشروع يتم بمشاركة مؤسسة مصر الخير ومؤسسة وليد بن طلال الخيرية بالاتفاق مع وزارة التضامن.