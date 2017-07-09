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«التعليم»: إعلان نتيجة الثانوية العامة.. السبت
09
يوليو
2017
14:48 PM
أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت المقبلوأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «Ten»، أن نسبة النجاح في مادة الفيزياء هذا العام بلغت 77%.
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