أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت المقبل

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «Ten»، أن نسبة النجاح في مادة الفيزياء هذا العام بلغت 77%.