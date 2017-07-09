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بالفيديو.. مذيعة «دريم»: جينات النظام القطري إرهابية وخائنة
09
يوليو
2017
11:49 AM
أكدت الإعلامية منة فاروق، أن النظام القطري اعتاد على دعم الإرهاب، وقالت: |جينات النظام القطري إرهابية وخائنة|وأشارت خلال برنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»، اليوم الأحد، إلى أن الشيخة موزة تجهز أشقاء الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، لتولي مناصب كبيرة في الدولة، وأكدت تولي أحد أشقاء تميم منصب وزير الدفاع.
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