انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل، يفيد بانتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا

وسنوافيكم بالتفاصيل...