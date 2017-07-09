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انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا
09
يوليو
2017
11:49 AM
ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل، يفيد بانتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سورياوسنوافيكم بالتفاصيل...
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