أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن يوم 6 أكتوبر المقبل سيكون فاصلا في تاريخ الكرة والرياضة المصرية لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم، حيث سيواجه الفراعنة المنتخب الأوغندي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات مونديال روسيا 2018، والفوز سيقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لبرنامج ملعب الشاطر المذاع على فضائية المحور |ياريت كل أطراف الكرة المصرية تتكاتف لدعم المنتخب وبلاش ندخل في مشكلات وكلام كتير لازم نركز علشان مصر، مشيرا إلى أن قانون الرياضة سيفتح باب عودة الجماهير حيث يتضمن عقوبات لمن يخرج عن النص ولكن الأهم هو التوعية بدور الجماهير وكيفية التعامل مع القانون والالتزام به.وتابع: |لدى تصور كامل عن عودة الجماهير للمدرجات وكنت أنتظر تحديد الفرق الهابطة والصاعدة للدوري حتى أستطيع طرح الأمر على وزارة الداخلية|.