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بالفيديو.. خالد عبدالعزيز يكشف أسباب التعجيل بقانون الرياضة
09
يوليو
2017
05:45 AM
أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على أهمية إصدار قانون الشباب المصرى، بشكل لائق وقانونىوأضاف الوزير في تصريحات لبرنامج ملعب الشاطر المذاع على فضائية المحور، أن الرياضة المصرية من القانون تستفيد، فضلا عن تسوية المنازعات الرياضة بشكل قانوني، ولهذا يعيب البعض على إصدار قانون الرياضة دون قانون الشباب. وتابع | يتم الآن الإعداد من أجل إخراج قانون الشباب
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