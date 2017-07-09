عرضت الإعلامية نهال طايل مقطع فيديو لسيدة تدعى «رحاب» من مدينة طنطا بمحافظة الغربية تروي فيه تفاصيل اغتصابها على يد بلطجية وتصويرها عارية

وأضافت المجني عليها خلال الفيديو الذي عرضه برنامج «صوت الناس» المذاع على فضائية «LTC»: «إن 3 شباب سرقوا شقة نجل عمتها، فقررت إنهاء الموضوع بالتراضي بعد معرفتها بمرتكبي السرقة».وتابعت: «احضرت ابن عمتي والشباب للمصالحة بينهم وإعادة المسروقات ولكن نشبت بينهم مشادة فتركوا الشقة وخرجوا وبعد فترة فوجئت بهم يعودون وأشهروا في وجهي الأسلحة البيضاء، وقالوا لي: إنتي وابن عمتك عايزين تحبسونا».وقالت رحاب: «وثقني أحدهم ومزقوا ملابسي بالمطوة واغتصبوني وصوروني عارية حتى لا أفضحهم، بعدما استغلوا وجودي في منزلي بمفردي لأن زوجي كان في القاهرة في ذلك اليوم».