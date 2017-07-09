كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عن كواليس إصدار قانون الرياضة ومدى الجهد الذي بذل لإخراج قانون يراعى المعايير الدولية والدستور المصرى

وأضاف الوزير في تصريحات لبرنامج ملعب الشاطر المذاع على فضائية المحور، أن خروج القانون بهذا الشكل وإرضاء كل الأطراف سواء على المستويين الداخلي والخارجى والجميع تفهم الوضع.وتابع: |القول بأن إعطاء الحرية للجمعيات العمومية في تولي شئونها سيجلب أطراف لا ترضى عنهم الدولة أمر غير مقبول، خاصة أنه في بعض العهود غير الديمقراطية كانت الأندية هي الوحيدة التي تتمتع بانتخابات ديمقراطية واختيار ما يناسبها|.