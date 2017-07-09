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بالفيديو.. الغيطي: بيادة العسكري المصري شرف وكبرياء
09
يوليو
2017
03:46 AM
عرض الإعلامي محمد الغيطي، صورة لبيادة أحد شهداء القوات المسلحة في حادث رفح الإرهابي، قائلا: «دي بيادة الجيش المصري التي تسحق الإخوان وعملاءهم»وقال الغيطي خلال برنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC»: «البيادة دي عليها بقع دم شريفة، واللي بيشوفها بيجيله سعار، وشلل رعاش وعاملة رعب لكل التنظيم الدولي للإخوان وتركيا وقطر، فالبيادة دي شرف وكبرياء وواجب».وتابع: «إحنا إعلاميي مصر عشاق تلك البيادة لأنها ستبقى وتشهد دفن آخر إرهابي موجود على أرض الفيروز».
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