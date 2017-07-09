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بالفيديو.. وزير الكهرباء: تلقينا مليونا و566 ألف شكوى في 11 شهرا
09
يوليو
2017
01:47 AM
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: «إن الوزارة بها 10 آلاف موظف لتحصيل قيمة الاستهلاك، وهو عدد ضعيف والوزارة بحاجة إلى 10 آلاف موظف آخرين لتوفير خدمة جيدة في قراءة وتحصيل فواتير الاستهلاك»وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون أي»، أن الوزارة في طريقها للتعاقد مع إحدى الشركات لتوفير قراء عدادات ومحصلين، كما أن خدمة سداد قيمة الاستهلاك على الإنترنت متوفرة.وتابع: «تلقينا مليون و566 ألف شكوى مختلفة في 11 شهرا، وتم الرد عليها عدا 474 شكوى مازالت رهن البحث والدراسة، وأطالب المستهلك بتقديم شكوته قبل دفع فاتورته».
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