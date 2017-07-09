قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم رصد 18 مليار جنيه لتقوية شبكات النقل الكهربائى و19

4 مليار جنيه لتقوية شبكات توزيع الكهرباء للقضاء على كافة المشكلات.وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون أي»، أن أعمدة الإنارة في الشوارع تابعة للمحليات وليس لوزارة الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم تغيير 1،4 كشاف إنارة لترشيد استهلاك التيار الكهربى.وتابع: «إن سعر العداد مسبوق الدفع شامل التركيب 1500 جنيه، وتم الاتفاق مع إحدى الشركات لتوفير قراء ومحصلين».