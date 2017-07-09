قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن 60 % من مستهلكى الكهرباء لا يدفعون أكثر من 60 جنيها شهريا قيمة استهلاكهم

وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون أي»، أن الوزارة تراعى البعد الاجتماعى في زيادة أسعار استهلاك التيار الكهربائى، كما أن الدولة تصدر الكهرباء إلى غزة بنسبة 30 ميجا، مشيرا إلى أن الوزارة لديها عجز في الموازنة بسبب سرقات التيار الكهربائى، وتعاني أيضا من نقص في ميزانيتها المالية.