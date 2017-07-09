قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة: «إن مجلس الوزراء قرر مد فترة رفع الدعم نهائيا إلى 3 سنوات أخرى، بعد انتهاء العام الحالي، وسيتم زيادة أسعار استهلاك التيار في يوليو من كل عام»

وأضاف الوزير، خلال لقائه في برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي» تقديم الإعلامي عمرو أديب: «في حالة انخفاض سعر تحرير الصرف سيتم خفض أسعار استهلاك الكهرباء»، لافتا إلى أن الوزارة على استعداد تام لتركيب العدادات مسبوقة الدفع، الذي يوضح للمستهلك معدل استهلاكه يوميا من التيار الكهربائي.وتابع: «إن تركيب العدادات مسبوقة الدفع حرية للمواطن، الذي يستطيع شحن العداد بأي مبلغ».