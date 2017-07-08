قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء: إن الحكومة تقدم دعما كبيرا في أسعار الكهرباء، مؤكدًا أنه بالرغم من ارتفاع الفاتورة، إلا أن هناك دعما على الفاتورة يبلغ 5 أضعاف ما يدفعه المواطن

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، تقديم الإعلامي عمرو أديب: «في مواطنين بيجيلهم فاتورة الكهرباء 7جنيهات ونصف»، فيما علق أديب قائلًا: «ده أقل من سعر ورقة الفاتورة.. أنا عايز أشوف الراجل اللي بيجيله الرقم ده.. ده أكيد مش عنده غير لمبة وتليفزيون».