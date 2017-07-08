عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أغنية «نلغي المستحيل» للفنان أحمد مكي، التي نشرها الأخير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كهدية لشهداء وأبطال القوات المسلحة

يشار إلى أن «مكي» علق على الأغنية: «أتقدم من كل قلبي بأخلص التعازي، إلى كل من فقد عزيزًا لديه في سبيل هذا الوطن، اللهم احفظ وطننا.. وصبَّر أهل الشهداء.. والإرهاب.. لا دين له، وإذا احتاجت أفكارك إلى عنف لكي تثبتها وتحققها فهي حتمًا أفكار واهية لا قيمة لها».