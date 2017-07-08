قال الفنان محمد صبحي، إن أبطال القوات المسلحة يقدمون أرواحهم فداء لمصر، موضحا «أتمنى ألا نبكي الليلة وننام ونستيقظ ونحن ننسى ما حدث أمس»

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن الدولارات هي وقود الإرهابيين، والمأجورين الذين لا يعرفون شيئا عن الدين.وأوضح: «أن قطر تسعى لتحطيم الريادة والثقافة والإخلال بأمن واستقرار مصر، وهو خطأ أن نتركها في الاستمرار في ذلك»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي صنعت قطر، وعليها أن تصرف العفريت الذي أحضرته.وبكى «صبحي» موضحا: «إحنا معداش يوم على الشهداء وأنا بشوف على بعض الفضائيات وهي تعرض أشياء سخيفة وتفاهات».