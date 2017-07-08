اخبار مصر
-
رياضة
- كندا وإيطاليا في نهائي مونديال «شباب السلة» بالقاهرة
- «75 دقيقة».. الأهلي يبحث عن الهدف الرابع أمام القطن
- «60 دقيقة».. الأهلي يتقدم بثلاثية أمام القطن
- محمد صلاح عن مباراة الأهلي: «ناقص أبو تمارة وكده اليوم خلص»
- أسامة نبيه: معسكر المنتخب لمواجهة أوغندا لن يضم وجوها جديدة
- عمرو جمال يعزز تقدم الأهلي بهدف ثالث في مرمى القطن
- النصر السعودي يتعاقد مع ويليام جيبور لمدة 3 سنوات
- تشيلسي يسعى لضم أوباميانج مقابل 80 مليون يورو
- «الوداد» يتعادل سلبيا أمام زاناكو بالشوط الأول
- باريس سان جيرمان يزاحم مان سيتي على ضم ألفيش
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
عمرو أديب لـ«محافظ البنك المركزي»: البلد كده بترجع لورا
08
يوليو
2017
23:47 PM
أبدى الإعلامي عمرو أديب، رفضه الشديد لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، لافتًا إلى أن سياسية المركزي لن تسهم في نهضة الاقتصاد أو خفض عجز الموازنة وستؤدي إلى زيادة التضخم الفترة المقبلةوأضاف أديب، خلال برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إى|، أن أفكار البنك المركزي تعتمد على جمع الأموال فقط دون النظر للمستقبل في دعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارات، موضحا: |السياسية دي مش هتخلى الدنيا تتحرك اللى بيحصل مش صح والبلد كده مش هتنط اقتصاديا ولا هتعلى.. البلد كده بترجع لورا|.وتساءل: |كيف لشخص يريد أن يبدأ مشروع يقترض من البنك بنسبة 20%؟|.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. مهارات الأمير حسام عبد الحميد ديفندر الأهلي 97
بالفيديو.. «متعب» يذهب إلى جماهير الأهلي عقب لقاء القطن
بالفيديو.. «الوداد» يخطف فوزا صعبا من زاناكو ويصعد بدوري الأبطال
بالفيديو.. الأهلي يتأهل لدور الثمانية في دوري الأبطال بثلاثية في القطن
كل يوم - تعليق عمرو أديب الناري على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 19.75%
كل يوم - السبت 08 يوليو 2017 .. الجزء الأول
كل يوم - خمس سنوات وخمس ثورات .. "خريف العرب" هذا ما جنته قطر
كل يوم - عمرو أديب عن التغيرات المتوقعة نتيجة الجلسة الثنائية بين بوتين وترامب: هيتفقوا علينا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع