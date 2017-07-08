أبدى الإعلامي عمرو أديب، رفضه الشديد لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، لافتًا إلى أن سياسية المركزي لن تسهم في نهضة الاقتصاد أو خفض عجز الموازنة وستؤدي إلى زيادة التضخم الفترة المقبلة

وأضاف أديب، خلال برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إى|، أن أفكار البنك المركزي تعتمد على جمع الأموال فقط دون النظر للمستقبل في دعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارات، موضحا: |السياسية دي مش هتخلى الدنيا تتحرك اللى بيحصل مش صح والبلد كده مش هتنط اقتصاديا ولا هتعلى.. البلد كده بترجع لورا|.وتساءل: |كيف لشخص يريد أن يبدأ مشروع يقترض من البنك بنسبة 20%؟|.