أرسل عم اللاعب الأمير حسام عبد الحميد ديفندر الأهلي مواليد 97، فيديو لمهاراته مع الكرة

وأطلقت «فيتو» أكبر مبادرة لاكتشاف ودعم الموهوبين في كرة القدم، من خلال البحث عن أبرز المواهب الصغيرة في الساحرة المستديرة، وتقديمها إلى أكبر الأندية في القاهرة الكبرى والمحافظات، بعد انتقائها بعناية شديدة، بواسطة خبراء الكرة المصرية.ويأتي في مقدمة الخبراء ربيع ياسين مدير قطاع الناشئين بنادي الإنتاج الحربي، وعلاء نبيل مدير قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، وعدد من أبرز نجوم الكرة.وللمشاركة في المبادرة أرسل فيديو خاصًا بموهبتك في كرة القدم، على |واتس آب فيتو| «01270709070» لعرضه على خبراء الكرة المصرية.