قال عمر رشاد، أحد أقارب محمد جمال عبد التواب أحد ضحايا المصريين الذين لقوا حتفهم في وادي على بصحراء الرمال بليبيا، إن نجل عمه فارق الحياة بسبب طلق ناري وهو في طريقه للأراضي الليبية

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، إلى أن نجل عمه غادر مصر منذ 10 أيام ضمن هجرة غير شرعية للعمل في ليبيا، مناشدًا السطات المصرية بسرعة إحضار الجثمان لدفنه.وكانت السلطات الليبية عثرت على 19 جثة لمهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية.