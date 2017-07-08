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أحد أقارب ضحايا صحراء ليبيا: «فارق الحياة بطلق ناري»
08
يوليو
2017
21:48 PM
قال عمر رشاد، أحد أقارب محمد جمال عبد التواب أحد ضحايا المصريين الذين لقوا حتفهم في وادي على بصحراء الرمال بليبيا، إن نجل عمه فارق الحياة بسبب طلق ناري وهو في طريقه للأراضي الليبيةوأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، إلى أن نجل عمه غادر مصر منذ 10 أيام ضمن هجرة غير شرعية للعمل في ليبيا، مناشدًا السطات المصرية بسرعة إحضار الجثمان لدفنه.وكانت السلطات الليبية عثرت على 19 جثة لمهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية.
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