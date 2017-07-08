قال الحاج محمد محمود، والد الشهيد مجند فراج محمد محمود، أحد ضحايا الهجوم الإرهابي في رفح: «آخر مكالمة مع ابني قال لي سلم على أمي وأنا حاسس إني مش هرجع»

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي: «ابني بقاله 30 شهر في سينا، وابني بطل علشان أنا علمته يبقى بطل، وأنا اتصبت في سنة 1981 ورجلي مبتورة».وتابع: «الحمد لله وربنا يصبرنا وابني شرف المحافظة بتاعتنا كلها.. وعاش بطل ومات بطل».