قال اللواء محيي نوح، قائد المجموعة 39 قتال في حرب أكتوبر: إن وجود العقيد أحمد المنسي في المقدمة يثبت مدى صلابة هؤلاء الرجال في الدفاع عن أرض الوطن، مؤكدًا أنه لابد من قطع تمويل الجماعات الإرهابية، ولابد من وجود معلومات عن أجهزة المخابرات الداعمة لهم

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن كتيبة الصاعقة التي تصدت للإرهابيين في جنوب رفح، بها مجموعة من أقوى الجنود والضباط، وتمكنو من قتل أكثر من 40 إرهابي، بالرغم من أن الهجوم بالسيارات المفخخة يصعب التعامل معه.وأكد أن حركة حماس لها يد كبير جدًا في تلك المعركة، وفي الكثير من المعارك التي شهدتها أرض سيناء مؤخرًا، موضحًا أن الجيش له الحق في ضرب أي مكان يستشعر وجود خطر علينا منه.