اخبار مصر
-
رياضة
- ريكو جاهز لقيادة الزمالك أمام أهلي طرابلس
- عبد الله السعيد يتقدم بالهدف الثاني للأهلي في مرمى القطن
- الأهلي يتعادل أمام القطن الكاميروني 1-1 بعد 15 دقيقة
- عمرو جمال يتعادل للأهلي في مرمى القطن الكاميروني
- القطن الكاميروني يتقدم بالهدف الأول في مرمى الأهلي
- ستانلي يشارك في تدريبات الزمالك
- المحترفون يغيبون عن انطلاق معسكر الفراعنة لمواجهة أوغندا
- الإسكندرية تستضيف مباراة منتخب المحليين أمام المغرب
- وزنياكي تكافح لتبلغ دور 16 بعد مواجهة صعبة
- كيربر تنجو وتواصل تقدمها في بطولة ويمبلدون للتنس
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
خبير عسكري: حماس لها يد في الهجوم على جنوب رفح
08
يوليو
2017
21:48 PM
قال اللواء محيي نوح، قائد المجموعة 39 قتال في حرب أكتوبر: إن وجود العقيد أحمد المنسي في المقدمة يثبت مدى صلابة هؤلاء الرجال في الدفاع عن أرض الوطن، مؤكدًا أنه لابد من قطع تمويل الجماعات الإرهابية، ولابد من وجود معلومات عن أجهزة المخابرات الداعمة لهموأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن كتيبة الصاعقة التي تصدت للإرهابيين في جنوب رفح، بها مجموعة من أقوى الجنود والضباط، وتمكنو من قتل أكثر من 40 إرهابي، بالرغم من أن الهجوم بالسيارات المفخخة يصعب التعامل معه.وأكد أن حركة حماس لها يد كبير جدًا في تلك المعركة، وفي الكثير من المعارك التي شهدتها أرض سيناء مؤخرًا، موضحًا أن الجيش له الحق في ضرب أي مكان يستشعر وجود خطر علينا منه.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
كل يوم - عمرو أديب: الناس دي جات من غزة مخصوص علشان تقتل الشهيد العقيد أحمد المنسي
كل يوم - عمرو أديب: احنا البلد الوحيدة في العالم اللي فيها ناس بتشجع الإرهابيين
كل يوم - عمرو أديب: تأكدنا ان اللي قتلوا ولادنا في كمين البرث ناس من غزة
أحد أقارب ضحايا صحراء ليبيا: «فارق الحياة بطلق ناري»
والد الشهيد مجند فراج محمد: «آخر مكاملة قال لي حاسس إني مش هرجع»
خبير عسكري: حماس لها يد في الهجوم على جنوب رفح
غادة والي: «إن شاء الله الأهلي يفوز على القطن الكاميروني»
بالفيديو.. ابن عم المجند أحمد نجم: «استقبلنا خبر الوفاة بصدر رحب»
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع