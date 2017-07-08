قال اللواء أركان حرب هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك دول وقوى إقليمية ترعى وتقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية وأجهزة مخابراتها تقدم لها كافة المعلومات، لافتًا إلى أن ما تستخدمه التنظيمات الإرهابية من مواد متفجرة يعد تسليح خاص بالجيوش فقط

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، أن القوات المسلحة تسعى بكل جهدها للقضاء على التنظيمات والبؤر الإرهابية في سيناء، مشيرًا إلى أن تحسب وحذر أفراد الجيش على حياة المدنيين يدفع ثمنه المقاتلون، مشددًا على أن القوات المسلحة تحرص على حياة المدنيين أثناء القيام بالعمليات العسكرية.وأوضح أنه لا يمكن تقييم جهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب بعملية أو عمليتين وإنما بجهود من 6 أشهر إلى عام.