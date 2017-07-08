قال إيهاب الشبراوي، ابن عم الشهيد النقيب أحمد الشبراوي، الذي استشهد في هجوم انتحاري استهدف أحد الكمائن الأمنية في رفح: « ابن عمي يتلخص في كلمة واحدة إنه كان بطل»

وأضاف «الشبراوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة TeN، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد: «النقيب البطل أحمد كان بيتعامل معانا كأنه راجل كبير، وكان قدوة للجميع في الأخلاق والاحترام».