قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن المواجهات العسكرية في مصر للقضاء على الإرهاب غير كافية للقضاء وحدها على الإرهاب، موضحًا أن هناك محاور يجب أن تكون متواجدة في مواجهة الإرهاب وهي المحاور السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية

وأضاف «علام»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TEN، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، أن عمليات التنظيمات الإرهابية الكبيرة تستهدف منع انشقاق أفرادها، مشيرًا إلى أن تغيير مسميات التنظيمات الإرهابية الهدف منها تضليل أجهزة الأمن.وأكد أن دول أوروبا لن تقضي على الإرهاب، مطالبًا الدول العربية كافة بالاتحاد لمواجهة الإرهاب في المنطقة العربية على أن تتفق طبقًا لخطة إستراتيجية مدروسة جيدًا لمحاربة الإرهاب، موضحًا أن دول أوروبا لديها مصالح كثيرة في تصدير الإرهاب إلى الدول العربية، وأن هناك دول ترعى الإرهاب إما بالتمويل أو التصفيق أو خلق حياه سياسية مناسبة لهم.وطالب الخبير الأمني، الحكومة بتهجير أهالي سيناء لكي تتمكن قواتنا المسلحة من القضاء على الإرهابيين الذين يندسون وسط الأهالي، مضيفًا: «إذا تم إنشاء ترعة على حدود مصر مع غزة ستغرق الأنفاق التي يتسلل من خلالها التنظيمات الإرهابية».