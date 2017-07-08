أكد النائب مصطفى بكري، أنه لا يمكن وقف حرب العصابات المتواجدة في سيناء بالسرعة التي يتوقعها البعض، موضحًا أن حادث رفح جاء ردًا على المقاطعة مع قطر وحصارها من الدول العربية

وأضاف «بكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TEN، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، أن قطر هي الممولة الأولى للعناصر الإرهابية في سيناء، مشيرًا إلى أن معركة الإرهاب ما زالت متواجدة، وعلينا أن نثق في قواتنا المسلحة وقوات الشرطة بأنها حققت انتصارات عديدة خلال الفترة الماضية.وأكد أنه لابد من الرد على قطر بشكل واضح والتقدم بشكاوى جديدة لمجس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل القوانين والمحاكمات العسكرية السريعة لكل من يتآمر على مصر.