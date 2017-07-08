قال المفكر السياسي عبد المعنم سعيد، إن مصر لا تريد مساعدة من جيوش دول أخرى للقضاء على الإرهاب، موضحًا أن هناك دول بعينها لا يحدث بها أي عمليات إرهابية

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية TEN، أن قطر والسويد وسويسرا وعدد من دول العالم لا يحدث بها إرهاب، وذلك لأنهم يقدمون رشاوى للإرهابيين لعدم تنفيذ أي عمليات إرهابية في بلادهم، مشيرًا إلى أن هناك مصالح مشتركة أخرى بين سويسرا والإرهابيين.ولفت إلى أن مصر في موقع قيادي في قضايا الإرهاب، ومصر تصارع الفكر الإرهابي، ولها دور إقليمي وعالمي مهم للغاية.