عرضت قناة |روسيا اليوم|، لقطات مصورة، ترصد لحظة تحطم مروحية عروس في طريقها إلى حفل زفافها

وكشف الفيديو عن الدقائق الأخيرة من حياة عروس، كانت في طريقها إلى حفل زفافها، ولقيت مصرعها بتحطم المروحية التي كانت تقلها، ومعها 3 آخرين.وذكرت القناة أن المأساة وقعت في شهر ديسمبر من عام 2016، في مدينة ساو باولو البرازيلية، لكن اللقطات لم تظهر إلى العلن إلا مؤخرًا.