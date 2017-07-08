بشر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أهالي وأمهات شهداء رفح، مؤكدًا أن الشهداء قد أكرمهم الله بالجنان وليس جنة واحدة

وأردف خلال برنامج |لعلهم يفقهون|، المذاع على قناة |دى إم سى|: |يا أم الشهيد.. افرحي فابنك قد أصاب الفردوس الأعلى|.وأوضح أن الرسول صلى الله عليه سلم قد وجهنا إلى أن الشهيد له عند الله خصال، ومنها يغفر له في أول دفعة دم، ويرى مكانه في الجنة لحظة الاستشهاد، ويجار من فتنة القبر ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويلبس تاج الكرامة ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه.