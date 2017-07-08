اخبار مصر
-
رياضة
- أحمد مرتضى: رئيس الزمالك بخير ولم يتعرض لمكروه
- مشجع أهلاوي يحمل صديقه المصاب لحضور مباراة القطن
- بالصور.. تشديدات أمنية على بوابات «برج العرب» قبل لقاء الأهلي والقطن
- جمهور الأهلي يجتاح «تويتر» قبل موقعة القطن الكاميروني
- المصري: رحبنا بالاشتراك بالبطولة العربية بدلا من المريخ السوداني
- رئيس المصري: تعاقدنا مع لاعبين مميزين أبرزهم هداف الكونفدرالية
- أهلي طرابلس يغادر الإسكندرية.. الإثنين
- «موكورو»: سعيد بالانتقال للمصري والتدريب تحت قيادة حسام حسن
- حسام غالي: تواجدي بالإسكندرية لدعم اللاعبين في لقاء القطن
- تعاقدات لجنة الكرة بالإنتاج مع لاعبي «الفرق الهابطة» تثير أزمة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. داعية إسلامي يكشف عن بشرى لأهالي شهداء رفح
08
يوليو
2017
18:48 PM
بشر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أهالي وأمهات شهداء رفح، مؤكدًا أن الشهداء قد أكرمهم الله بالجنان وليس جنة واحدةوأردف خلال برنامج |لعلهم يفقهون|، المذاع على قناة |دى إم سى|: |يا أم الشهيد.. افرحي فابنك قد أصاب الفردوس الأعلى|.وأوضح أن الرسول صلى الله عليه سلم قد وجهنا إلى أن الشهيد له عند الله خصال، ومنها يغفر له في أول دفعة دم، ويرى مكانه في الجنة لحظة الاستشهاد، ويجار من فتنة القبر ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويلبس تاج الكرامة ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. لحظة تحطم مروحية عروس في طريقها إلى حفل زفافها
بالفيديو.. داعية إسلامي يكشف عن بشرى لأهالي شهداء رفح
علي جمعة: الشك في الزوجة لا علاقة له بالدين
خبير أرصاد: موجة حارة تضرب البلاد وتبلغ ذروتها الثلاثاء المقبل
بالفيديو.. تظاهرات في هامبورج الألمانية تنديدا بدعم قطر للإرهاب
بالفيديو.. رونالدينيو: مصر تجلب لى الحظ
بالفيديو.. خبير عسكري: العملية الإرهابية برفح من تخطيط الإخوان
بالفيديو.. «سوبر سبورت» يسحق مونانا 1/4 ويصعد بالكونفيدرالية
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع