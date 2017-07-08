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بالفيديو.. «سوبر سبورت» يسحق مونانا 1/4 ويصعد بالكونفيدرالية
08
يوليو
2017
17:45 PM
انتهت مباراة فريقي سوبر سبورت يونايتد |جنوب أفريقيا| ومونانا الجابوني، بفوز الأول برباعية مقابل هدف، على ملعب مازيمبي ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة ببطولة الكونفيدراليةأحرز أهداف سوبر سبورت يونايتد برادلي جروبلير وثابو منياماني وجريمي روسيل بروكي |هدفين|، بينما أحرز هدف مونتانا الوحيد اللاعب باسيرو أوديراجو.بهذه النتيجة يصعد فريق سوبر سبورت إلى دور الثمانية برصيد 10 نقاط في المركز الثاني، بينما يقبع مونانا في المركز الأخير بدون نقاط.
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