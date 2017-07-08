انتهت مباراة فريقي سوبر سبورت يونايتد |جنوب أفريقيا| ومونانا الجابوني، بفوز الأول برباعية مقابل هدف، على ملعب مازيمبي ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة ببطولة الكونفيدرالية

أحرز أهداف سوبر سبورت يونايتد برادلي جروبلير وثابو منياماني وجريمي روسيل بروكي |هدفين|، بينما أحرز هدف مونتانا الوحيد اللاعب باسيرو أوديراجو.بهذه النتيجة يصعد فريق سوبر سبورت إلى دور الثمانية برصيد 10 نقاط في المركز الثاني، بينما يقبع مونانا في المركز الأخير بدون نقاط.