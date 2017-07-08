انتهت مباراة مازيمبى الكونغولي أمام حورية كوناكري الغيني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مازيمبي ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة ببطولة الكونفيدرالية

وافتتح التسجيل اللاعب ديو كاندا لصالح مازيمبي بالهدف الأول بالدقيقة 14، بينما تعادل لصالح حورية كوناكري اللاعب فرانسيس ديبيتا بالدقيقة 37، ثم أحرز الهدف الثانى لصالح مازيمبى اللاعب ديو كاندا بالدقيقة 82 من المباراة.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد مازيمبى إلى النقطة 12 ويتصدر المجموعة ويصعد لدور الثمانية، بينما يتجمد رصيد حورية كوناكرى إلى 9 نقاط محتلا المركز الثالث ويفقد فرصة التأهل.