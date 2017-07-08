عرضت فضائية «RT»، لقطات مصورة من التظاهرات الحاشدة للحراك الجنوبي في عدن

وخرج عشرات الآلاف من الشعب اليمني من أنصار الحراك الجنوبي، في تظاهرة حاشدة بشوارع عدن، تلبية لدعوة ما يسمى بـ|المجلس الانتقالي|، في ذكرى ما يوصف باجتياح القوات الشمالية للشطر الجنوبي.