اخبار مصر
-
رياضة
- «شيخ موكورو» يصل معسكر المصري ببرج العرب للخضوع للكشف الطبي
- محمود الشامي يعتذر عن عدم الترشح لرئاسة بلدية المحلة
- الإنذار الثالث يحرم الاتحاد السكندري من نور السيد أمام الإسماعيلي
- تركيز وتفاؤل لاعبي الأهلي خلال تناول الغداء قبل مواجهة القطن
- المقاصة يترقب موقف إيهاب جلال مع الزمالك
- لاعبون مصريون شاركوا بجانب أساطير الكرة العالمية «تقرير»
- كواليس فسخ تعاقد محمد عبد المنصف مع إنبي
- ماكيدا يصحح أخطاء لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الإسماعيلي
- صدقى يطلب انطلاق دوري مواليد 99 أول سبتمبر
- أمن الإسكندرية يطوق فندق الأهلي بـ3 نقاط تفتيش قبل مباراة القطن
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. تظاهرت حاشدة للحراك الجنوبي في اليمن
08
يوليو
2017
15:48 PM
عرضت فضائية «RT»، لقطات مصورة من التظاهرات الحاشدة للحراك الجنوبي في عدنوخرج عشرات الآلاف من الشعب اليمني من أنصار الحراك الجنوبي، في تظاهرة حاشدة بشوارع عدن، تلبية لدعوة ما يسمى بـ|المجلس الانتقالي|، في ذكرى ما يوصف باجتياح القوات الشمالية للشطر الجنوبي.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. المصريون عن شهداء رفح: «كلنا فداء الجيش ومصر»
بالفيديو.. الخارجية: المثير للدهشة وجود قطر بتحالف مكافحة الإرهاب
بالفيديو.. رئيس المحكمة الدستورية: «نحن أهل التضحيات»
بالفيديو.. عباس شومان يؤكد على ضرورة تجديد الخطاب الديني
بالفيديو.. محافظ الشرقية: «إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والميادين»
بالفيديو.. «يعقوب»: سيارات الإرهابيين «الدفع الرباعي» اشترتها قطر
بالفيديو.. خبير عسكري: حادث رفح الإرهابي مخطط استخباراتي
بالفيديو.. «التضامن» في أسبوع: والي تعزي ضحايا هجوم رفح
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع