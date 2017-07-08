بالفيديو.. تشييع جثامين شهداء الواجب في عدد من المحافظات

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات حية من تشييع جثامين شهداء الواجب في عدد من المحافظات المصرية

يذكر أن المتحدث العسكري قال في بيان إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 سيارات. وأشار إلى تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة.