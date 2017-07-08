قال محمد الشهاوي، المستشار بكلية القادة والأركان، إن الحادث الإرهابي في رفح أمس، يبعث برسالة أن القوات المسلحة على مستوى استعدادات عالية للتصدي للإرهاب، لافتًا إلى أن الرسالة المضادة تكمن في هدف الإرهابيين التأكيد على استمرار تواجدهم أمام مموليهم في الخارج

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن دويلة قطر يدها ملطخة بالدماء المصرية وكل دول المنطقة العربية، مؤكدًا أن قواتنا المسلحة تدافع عن الأمن القومي المصري والعربي.