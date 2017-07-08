علق المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، على تغيير شركة فودافون قطر اسمها لـ«تميم المجد»، قائلا: «من حق أي شركة تغيير اسمها في أي دولة»

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «بين السطور» تقديم الإعلامية أماني الخياط، المذاع على فضائية «أون لايف»: «ربط النواحي التجارية بالسياسية خطأ، وأن الهجمات الإرهابية المتكررة لن تثني مصر على دحر الإرهاب الغاشم واستئصال جذوره».