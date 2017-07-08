اخبار مصر
-
رياضة
- «الفتح الرباطي» يصعد بثنائية أمام «ريفرز يونايتد» بالكونفدرالية
- «سوهاج» يتعاقد مع الغيني ممادو سوما
- دمنهور يتعاقد مع الظهير الأيسر للزرقا
- اشيامبونج: هساند الزمالك في برج العرب وأتمنى رؤية جماهير الأبيض
- رءوف خليف معلقا لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس
- بدر رجب يرد على اتهامات مجاملة نيدفيد في الأهلي
- نشرة الرياضة.. ودولة آسيوية تنظم المونديال بديلا لقطر الأعلى قراءة
- كوكا «سبورتنج» يواجه بنفيكا بالجولة الأولى للدوري البرتغالي
- 23 يوليو انطلاق معسكر «المحليين» بدون لاعبي القطبين
- وكيل سيسيه: رئيس أسوان يحتجز اللاعب في مكان غير معلوم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزير الصناعة يكشف قانونية تغيير اسم فودافون قطر لـ«تميم المجد»
08
يوليو
2017
04:46 AM
علق المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، على تغيير شركة فودافون قطر اسمها لـ«تميم المجد»، قائلا: «من حق أي شركة تغيير اسمها في أي دولة»وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «بين السطور» تقديم الإعلامية أماني الخياط، المذاع على فضائية «أون لايف»: «ربط النواحي التجارية بالسياسية خطأ، وأن الهجمات الإرهابية المتكررة لن تثني مصر على دحر الإرهاب الغاشم واستئصال جذوره».
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
وزير الصناعة يكشف قانونية تغيير اسم فودافون قطر لـ«تميم المجد»
بالفيديو.. كر وفر بين الشرطة الألمانية ومعارضي قمة العشرين في هامبورج
بالفيديو.. «متصلة» تبكي على الهواء: «عايزين الثأر لولادنا يا ريس»
خبير أمني: المصريون أوقفوا مشروع الشرق الأوسط الجديد
بالفيديو.. «الأفريقي» يسحق كمبالا سيتي برباعية نظيفة
On screen - حلقة الجمعة 07 يوليو 2017
المتحدث العسكري ينفي التسجيل الصوتي للمقدم أحمد المنسي
قرقاش: الرد القطري على المطالب العربية تنقصه المسئولية والموضوعية
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع