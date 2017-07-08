بالفيديو.. كر وفر بين الشرطة الألمانية ومعارضي قمة العشرين في هامبورج

عرضت فضائية «إكسترا نويز» مقطع فيديو يرصد معارك كر وفر بين الشرطة الألمانية وآلاف من المتظاهرين من أنصار أقصى اليسار الذين حاولوا، مساء الجمعة، اقتحام منطقة حظر التظاهر وسط مدينة هامبورج التي تستضيف أعمال قمة مجموعة العشرين

وعمد المتظاهرون إلى إضرام النار في عدد من المناطق بهذه المدينة الواقعة شمال غربي ألمانيا.ومن جهتها، استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.