بكت متصلة تدعى «أسماء» من محافظة بورسعيد، على الهواء حزنا على شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع في رفح، قائلة: «كان نفسي أجيب دم شهدائنا وأضعه على وجهي ليكون وسامًا»

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «الشعب لازم يفوق لأن المؤامرة على مصر كبيرة جدا، وعلى الإعلام مساندة الدولة، ويتحد كل الناس ويرفعون علم مصر عاليا، وإحنا عايزين الثأر لولادنا يا ريس».كان المتحدث العسكري أكد في بيان له، أمس الجمعة، أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 سيارات، مشيرا إلى أن قوات إحدى النقاط تعرضت لانفجار عربات مفخخة نتج عنه استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة.