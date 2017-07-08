أكد اللواء ناجي شهود، الخبير الأمني، أن حادث رفح الإرهابي لن يكون الأخير، مضيفًا أن المصريين أوقفوا مشروع الشرق الأوسط الجديد في ثورة 30 يونيو

وأضاف شهود خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» أنه لا يوجد إستراتيجية للإعلام تتماشى مع مرحلة الحرب على الإرهاب التي نعيشها الآن، مطالبا الإعلام بعرض وفضح جرائم الإخوان حتى لا ينسى المصريين أفعالهم الإجرامية.يذكر أن المتحدث العسكري قال في بيان إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 سيارات. وأشار إلى تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة.