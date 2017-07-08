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بالفيديو.. «الأفريقي» يسحق كمبالا سيتي برباعية نظيفة
08
يوليو
2017
01:45 AM
فاز فريق الأفريقي التونسي برباعية نظيفة في شباك كمبالا سيتي الأوغندي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المنزه ضمن مباريات الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى لبطولة الكونفدراليةأحرز صابر خليفة، لاعب الأفريقي التونسي الهدف الأول في مرمى كمبالا سيتي في الدقيقة 11، ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب منوبي الحداد في الدقيقة 25، وتقدم بالهدف الثالث اللاعب معتز الزمزمي في الدقيقة 41، ثم تلاه الهدف الرابع لصالح الأفريقي. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأفريقي إلى النقطة 12 ويتصدر المجموعة ويصعد إلى دور الثمانية، بينما يتجمد رصيد كمبالا سيتي عند النقطة 9 ويحتل المركز الثالث.
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